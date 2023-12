Voto all’unanimità in Consiglio regionale per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria

Su proposta della Giunta regionale, ieri mattina il Consiglio regionale del Piemonte ha votato all’unanimità (38 sì) la proposta per conferire all’Azienda ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria la qualificazione giuridica di Azienda ospedaliero-universitaria, costituita dai presidi civile “SS. Antonio e Biagio”, infantile “C. Arrigo” e riabilitativo “Teresio Borsalino”.

Il provvedimento, presentato per la Giunta regionale dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi e approvato con parere favorevole in Commissione, rappresenta “un percorso parallelo a quello avviato nel maggio scorso a livello ministeriale. Un iter più semplice, rispetto a quello nazionale, reso possibile dalla legge regionale 18/2007 sulla programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario”.

“Avere un’Azienda ospedaliero-universitaria ad Alessandria – ha aggiunto l’assessore – è un grande vantaggio, a costo zero, per consentire ai primi neolaureati in Medicina dell’Università del Piemonte orientale di specializzarsi e costituisce il completamento di un percorso, con la realizzazione di un Campus universitario, per migliorare la qualità dell’assistenza e dei servizi offerti alla popolazione”.