In campo domani alle 14 allo stadio ‘Moccagatta’ di Ale s s andria.

Altra settimana difficile per l’Alessandria, inutile girarci intorno. A livello societario i segnali di allarme ci sono tutti, le spie si accendono ovunque, però arrivano anche segnali di normalizzazione e di soluzioni imminenti. Cosa arrivi prima e quanto incida un evento sull’altro, è difficile da dire. In questo mare in burrasca Marco Banchini (l’allenatore) è lì, con la sua barchetta a remi (la squadra), che batte il tamburo per i rematori (i giocatori) nel tentativo di arrivare in porto (la salvezza). L’ostacolo da superare sono le onde (la Giana) e se si va oltre il mare si placa (classifica più tranquilla). Ce la faranno i nostri eroi? Vedremo.

Squadre

ALESSANDRIA – Quartultima con 12 punti (3 vinte, 3 pari, 7 perse, gol 10-16), alla pari con Pro Sesto (davanti) e Pro Patria (dietro). Viene dal successo 2-0 a Meda col Renate. Il tecnico Marco Banchini (42) utilizza il 3-5-2 . Miglior marcatore Gazoul (3).

GIANA ERMINIO – È 14^ con 15 punti (4 vinte, 3 pari, 6 perse, reti 19-22), alla pari col Legnago ma dietro per differenza reti. Arriva dal 4-0 rifilato alla Virtus Verona. Il tecnico Andrea Chiappella (36) utilizza il modulo 3-5-2. Miglior marcatore Fall (6).

Precedenti

Sono 14 (12 campionato, 2 coppa) dal 2014, cioè dall’approdo dei biancazzurri tra i ‘pro’. Il bilancio dice 5 vittorie a 4 per i grigi, 5 pareggi, gol 21-16. Al ‘Mocca’ 3 successi mandrogni, 2 pari e 2 sconfitte, entrambe scottanti. Ultimo successo alessandrino a settembre ’19 (4-0). L’ultima giocata al ‘Moccagatta’ (febbraio ’21) fu 0-0, con 3 traverse dei grigi. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Cristiano Ursini (PE)

Assistenti: Daniele De Chirico (Molfetta) – Davide Fedele (LE)

4° ufficiale: Guido Iacopetti (PT)

Precedenti dell’arbitro

Solo 1: Giana-Corticella 4-0 (serie D). Il sig. Ursini, al 1° anno in serie C, ha diretto finora 5 gare di categoria.