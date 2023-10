Stasera il recupero: l’Alessandria in ripresa incontra per la prima volta l’Atalanta U23, in gran forma

In campo stasera alle 20.45 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

È una prima assoluta per i grigi, contro la seconda squadra dell’Atalanta. I baby-nerazzurri sono alla prima esperienza in un campionato professionistico, 5 anni dopo la Juve. Ma forse, da un altr’anno, ci sarà spazio per altre formazioni U23 dei grandi club italiani. Per adesso godiamoci questa fucina di talenti, visto che il settore giovanile bergamasco è uno dei migliori d’Italia, con continuità, da anni.

L’Alessandria è alla 4^ gara in 10 giorni (Atalanta 4 in 11) e vedremo se Banchini farà molto turnover o se si affiderà ai soliti protagonisti. Ma come sempre conteranno l’atteggiamento e la voglia.

Nel frattempo la società alessandrina, con un comunicato ufficiale, ha preso posizione contro il razzismo dopo il Daspo inflitto ad un tifoso dei grigi in seguito agli insulti razzisti rivolti ad un calciatore avversario durante la gara col Trento.

Squadre

ALESSANDRIA – Penultima con 6 punti (1 vinta, 3 pari, 6 perse, gol 6-13). Viene dall’1-1 di Trento, 3° risultato utile consecutivo. Il tecnico Marco Banchini (42) punta sul 3-5-2 per trovare il 2° successo in campionato .

– (1 vinta, 3 pari, 6 perse, gol 6-13). Viene dall’1-1 di Trento, 3° risultato utile consecutivo. Il tecnico (42) punta sul per trovare il 2° successo in campionato ATALANTA U23 – Esordiente in categoria perché appena nata, è al 7° posto con 17 punti, in piena zona playoff (5 vinte, 2 pari, 3 perse, reti 14-13). Arriva da 3 vittorie di fila, di cui le ultime 2 in trasferta (Novara, Lumezzane). Ha la più bassa età media del girone (21.7) con 35 giocatori in rosa (6 over), l’allenatore è il 41enne Francesco ‘Ciccio’ Modesto , che schiera la squadra con il 3-4-1-2. Squalificato Solcia.

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Matteo Centi (TR)

Assistenti: Santino Spina (PA) – Giacomo Bianchi (PT)

4° ufficiale: Davide Matina (PA)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Centi, al 5° anno in serie C, ha diretto 57 gare di categoria.