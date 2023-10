Pallavolo maschile, serie A3: la Negrini CTE di Acqui pronta all’esordio a Motta di Livenza

La Negrini CTE è pronta ad esordire nel primo campionato di serie A3 della sua storia. Un momento importante non solo per la società Pallavolo La Bollente, ma per tutta la città di Acqui Terme e la provincia di Alessandria che vede una propria formazione in serie A. La squadra termale si recherà a Motta di Livenza (TV) per sfidare la squadra locale. Un ritorno a casa per lo schiacciatore termale Davide Cester, originario proprio della cittadina trevigiana.

L’avversario, Pallavolo Motta, è appena retrocessa dalla A2 e si presenta con un roster quasi completamente rinnovato, con l’obiettivo di fare molto bene.

L’head coach acquese Rizzo presenta così l’avvio di stagione: “Tanta voglia di esordire in questo primo campionato di serie A3. Abbiamo gestito bene il periodo e stiamo aspettando il via libera dei medici per l’utilizzo di alcuni giocatori. Sarà un esordio di fuoco, ma cercheremo di mettere in difficoltà Motta di Livenza, avversaria attrezzata piena di giocatori importanti”.

DOVE VEDERLA – Canale YouTube della Lega Volley Serie A, sabato 14 ottobre alle 18.