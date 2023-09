L’Alessandria cerca già punti pesanti, ma il Padova non ha mai digerito quella B sfumata ai rigori

In campo domenica 17 settembre alle 18.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Nella terza giornata la squadra torna al ‘Mocca’, ma la situazione societaria è ‘burrascosa’ dopo il siluramento del dg Zerbo con un comunicato pesante, cui sono seguite replica e contro-replica dello stesso Zerbo e del presidente.

Il tutto solo 1 giorno dopo l’incontro/assemblea di mercoledì 12 fra Benedetto e Pedrettì, che sembra avere aperto scenari nuovi (in teoria). Nel frattempo bisogna fare punti sul campo, perché c’è una salvezza da conquistare, e il Padova è avversario da prendere con le molle, tra le favorite del girone anche se ha ‘limato’ un po’ il budget.

Squadre

ALESSANDRIA – Dopo il punticino raccolto nel derby, le mani vuote a Verona. La squadra è ancora un cantiere e il lavoro di Fulvio Fiorin si rivela difficile , come lui stesso ricordò, chiedendo un mese di tempo per vedere una squadra in forma. La classifica dice 17° posto con 1 punto.

Dopo il punticino raccolto nel derby, le mani vuote a Verona. La squadra è ancora un cantiere e , come lui stesso ricordò, chiedendo un mese di tempo per vedere una squadra in forma. La classifica dice 17° posto con 1 punto. PADOVA – Guarda in alto, la squadra di Vincenzo Torrente : 1 vittoria e 1 pareggio, 4 punti, 3 gol fatti e 1 subìto. Si propone tra le favorite per i playoff. La stagione scorsa finì 5° (59 punti, gir. A) ma uscì al 2° turno playoff, battuto in casa dalla Virtus Verona.

Precedenti

Storia antica, iniziata 102 anni fa e vissuta fra serie A, B e C. Il Padova è una delle squadre più incontrate dall’Alessandria: 82 volte.

Lo ‘score’ dice 30 vittorie grigie, 23 pareggi e 29 successi veneti, con questi ultimi avanti nei gol 110-105.

‘Porta pulita’ per l’Alessandria nelle ultime 3 sfide: dopo il doppio 0-0 che regalò la promozione in B ai rigori, ci fu, sempre nel 2021, la vittoria esterna dell’Alessandria in Coppa Italia (2-0). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Daniele Virgilio (TP)

Assistenti: Domenico Castro (LI) – Pio Carlo Cataneo (FG)

4° ufficiale: Alessio Marra (MN)

Precedenti dell’arbitro

Sono 4, ma solo 1 con i grigi: PD-Vis Pesaro 4-0, PD-Pro Patria 2-1, Pergolettese-PD 5-0, AL-Entella 1-3.

Il sig. Virgilio, al 5° anno in C, è all’esordio stagionale. Con lui, per le due squadre, nessun pareggio.