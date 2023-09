Juve NG di nuovo ko: va 3 volte in vantaggio, si fa raggiungere e perde 4-3. Classifica a zero

Cade ancora la giovane squadra di Brambilla, ultima a zero punti e con una partita da recuperare. Nella scoppiettante e divertente sfida di Rimini, la baby-Juve ha segnato 3 volte, mostrandosi pimpante e spigliata in attacco, facendosi però raggiungere quasi subito e perdendo la gara a pochi minuti dal fischio finale, evidenziando problemi di esperienza e concentrazione. Per i biancorossi primi punti del torneo dopo 2 sconfitte. La Next Gen esordirà in casa al Moccagatta martedì contro la Spal (20.45).

Le reti

1′ – cross da sinistra di Hasa, testa in tuffo di Comenencia e 0-1 .

– cross da sinistra di Hasa, testa in tuffo di e . 3′ – Capanni in area dribbla e spara col destro, palla nell’incrocio lontano, 1-1 .

in area dribbla e spara col destro, palla nell’incrocio lontano, . 29′ – cross da destra di Mulazzi, il portiere Colombo respinge male, tocco sporco di Cerri dal limite e 1-2.

– cross da destra di Mulazzi, il portiere Colombo respinge male, tocco sporco di dal limite e 54′ – gran gol di Lamesta che va via in velocità, sterza e spara sotto la traversa: 2-2.

– gran gol di che va via in velocità, sterza e spara sotto la traversa: 68′ – giro-palla Juve, dal limite gran botta mancina di Turicchia e palla nel sette, 2-3.

– giro-palla Juve, dal limite gran botta mancina di e palla nel sette, 70′ – angolo a giro di Lamesta, testa di Gigli e salvataggio di Huijsen sulla linea, poi Daffara pasticcia e Morra insacca da zero metri: 3-3 .

– angolo a giro di Lamesta, testa di Gigli e salvataggio di Huijsen sulla linea, poi Daffara pasticcia e insacca da zero metri: . 86′ – angolo Rimini, Lamesta ci riprova dalla parte opposta e Gigli stavolta fa centro, 4-3.