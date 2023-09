In campo sabato 2 settembre alle 20.45 allo stadio ‘Adriatico-Cornacchia’.

Si parte. Prima volta nel girone B per la Juventus Next Gen; l‘avversario sarà il Pescara. Molte le novità in serie C: la Lega Pro e ‘NOW’, il servizio streaming di Sky, hanno firmato per 2 anni e sarà proprio ‘NOW’ il title sponsor della Serie C per le stagioni ’23-’24 e ’24-’25.

Tutta la Serie C sarà solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Si parte già questo weekend con gli incontri della 1^ giornata.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Sesto anno di vita dei baby-bianconeri, prima volta nel girone B e 2^ stagione per Brambilla in panca . Nell’ultima stagione 13° posto in campionato (49) e finale persa in Coppa (Vicenza).

Sesto anno di vita dei baby-bianconeri, prima volta nel girone B e . Nell’ultima stagione 13° posto in campionato (49) e finale persa in Coppa (Vicenza). PESCARA – Una delle grandi ai nastri di partenza, allenata dal 76enne Zeman. Terzo campionato di fila in C dopo molti anni in A e B. Nella scorsa stagione finì 3° (65, gir. C) e nei playoff perse ai rigori in semifinale col Foggia.

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Domenico Mirabella (NA)

Assistenti: Michele Decorato (CS) – Cosimo Schirinzi (Casarano)

4° ufficiale: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)

Precedenti dell’arbitro

Sono 4: Fermana-PE 1-1, PE-Vis Pesaro 6-0 (coppa), Lecco-JNG 1-0, Messina-PE 1-0. Il sig. Mirabella, al 3° anno in C, ha arbitrato 25 gare di C fra campionato e Coppa Italia.