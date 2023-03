Volley femminile B1: Garlasco vince facile 3-0, Arredo Frigo Valnegri sempre più giù

Altra occasione persa nella lotta salvezza per l’Arredo Frigo Valnegri, battuta al ‘Mombarone’ da Garlasco senza conquistare nemmeno un set. Troppi gli errori, contro un’avversaria forte e compatta che, non a caso, ha 22 punti in più in classifica.

La partita

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme – Volley 2001 Garlasco 0-3 (22-25, 13-25, 18-25)

PRIMO SET – Garlasco scappa 2 volte e Acqui lo riprende, 5-5 e poi 8-8. Le lombarde salgono di 6 lunghezze, ma Zonta, Mirabelli e Scardigli tengono in partita le acquesi inseguendo fino al 22-23, ma il finale è di Garlasco: 22-25 e 0-1.

SECONDO SET – Pavesi subito avanti 13-6, acqui prova a resistere e a rimontare, ma la differenza è troppo evidente e Garlasco trova il ciclo vincente che porta alla chiusura del parziale con un vantaggio siderale: 13-25 e 0-2.

TERZO SET – Scappa subito Garlasco, Acqui risale e aggancia sul 7-7, poi 7-9 e 9-9. Ma il sorpasso non riesce mai, e sarebbe servito a livello mentale. Sul 14-17 break decisivo delle ospiti che salgono a 22. Fra loro e la vittoria arriva solo 1 punto delle padrone di casa e la fine arriva presto: 18-25, 0-3.

Arredo Frigo Valnegri: Scardigli, Bergese, Zonta, Mirabelli, Bondarenko, Cattozzo, Raimondo (L), Lombardi, Zenullari (L), Fabbrini, Ruggiero, Fiscaletti. N.e: Grotteria. All. Marenco.

Volley 2001 Garlasco: Riso, Baldizzone, Galiero, Favaretto, Baggi, Borelli, Angeleri (L), Lanzarotti, Cozzi, Amato. N.e: Cerebuch, Caimi, Demartino. All. Mattioli.

La classifica dopo 19 giornate

SERIE B1, GIRONE A: Parella Torino* 43, FGL Zuma* 40, Savis Volpiano* 38, Prochimica Biella* e Garlasco 35, Toscana Garden 29, Liberi e Forti 28, Rimont Genova 19, Libellula* 18, Valdarno* e Igor Trecate 17, Arredo Frigo Acqui 13, Caselle 10. *1 gara in meno. Le ultime 3 retrocedono in B2.