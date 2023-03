Si gioca martedì 14 marzo alle 18.00 allo stadio ‘Moccagatta’.

Sette turni alla fine, la classifica parla chiaro: 7 squadre coinvolte nella lotta salvezza (dai 33 punti della Torres in giù), Recanatese (36) che annaspa ma spera, Fermana e Fiorenzuola (38) quasi salve. Oltre ci sono i playoff. L’Alessandria deve vincere assolutamente per migliorare la posizione playout, ormai ineluttabili, la Fermana potrebbe accontentarsi del pari, risultato che predilige (14 volte su 31, 3 nelle ultime 4). L’ultimo successo interno della squadra grigia è datato 15 gennaio (2-1 al Gubbio), 2 mesi fa: è ora di invertire la tendenza.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 18^ con 29 punti (7 vinte, 8 pari, 16 perse, gol 26-44). Arriva dalla sconfitta in casa con la Lucchese (0-1). Nelle 15 gare interne ha ottenuto 14 punti . Il tecnico Maurizio Lauro (41) ha utilizzato il 4-3-1-2 nell’ultima partita. Miglior marcatore Galeandro (7).



FERMANA – Sta all'11° posto con 38 punti (8 vinte, 14 pari, 9 perse, gol 35-36), appena fuori dai playoff. Viene da due 0-0 di fila. Nelle 15 gare esterne ha fatto 16 punti. Il tecnico Stefano Protti (55) utilizza sempre il 4-3-3. Miglior marcatore Fischnaller (11).

I PRECEDENTI

Soltanto 1, la gara di andata: al ‘Recchioni’ finì 0-0, con un po’ di fortuna per i grigi. Due palle gol contro, entrambe per l’ex Fischnaller: a fine 1° tempo salvò Baldi sulla riga, al 90′ l’alto-atesino calciò altissimo un rigore.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Maria Marotta (Sapri)

Assistenti: Costin Del Santo Spataru (SI) – Fabrizio Giorgi (Legnano)

4° ufficiale: Nicolo’ Rodigari (BG)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 5: Matelica-FM 0-1 (serie D, 3 apr ’16), AL-Arzachena 0-1 (17 feb ’19), Piacenza-AL 1-0 (14 mar ’21), FM-Modena 1-0 (27 mar ’21), Viterbese-FM 0-0 (22 dic ’21). Con la sig.ra Marotta, 5° anno in C, i marchigiani sono imbattuti e non hanno mai preso gol, i grigi hanno sempre perso e mai segnato.