È stata approvata settimana scorsa la proposta della Regione Piemonte di un ulteriore piano di interventi per superare l’emergenza degli eventi meteo 2019. Il Dipartimento della Protezione Civile ha integrato le risorse per circa 15 milioni di euro.

I fondi

Riguardano 147 interventi in tutto il Piemonte e serviranno in buona parte al ripristino dell’esistente, ma anche per nuovi interventi. Questo è il 10° stralcio del piano interventi per le calamità di ottobre-novembre 2019, per un importo totale di oltre 134 milioni di euro.

Gli interventi nell’Alessandrino

Nello specifico saranno 44 interventi nei comuni della provincia, per un importo di 2.344.000 €, poi altri 2.400.000 € per le opere di competenza della Provincia di Alessandria e 750.000 € per gli interventi nelle aree di competenza AIPO (Agenzia Interregionale fiume Po).

Le parole

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi hanno precisato: “Siamo riusciti ad ottenere risorse importanti da fondi nazionali ed europei e il merito va a tutti i soggetti coinvolti, in particolare a professionisti, tecnici pubblici e privati ed enti, per mettere in sicurezza i territori.