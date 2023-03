Si gioca sabato 11 marzo alle 17.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Otto turni alla fine. L’Alessandria giocherà 5 volte in casa e 3 in trasferta e dovrà sfruttare le occasioni al ‘Moccagatta’ per fare i punti salvezza. A cominciare dalle prime 2 sfide, Lucchese e Fermana, in una settimana durissima con 3 partite in 8 giorni. Questo sarà un periodo forse decisivo del campionato, con le gare ravvicinate e condizionate da squalifiche e infortuni. La tradizione con i rossoneri toscani è favorevole ai grigi, ma i precedenti dell’arbitro no. Speriamo nella ‘cura Lauro’.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 18^ con 29 punti (7 vinte, 8 pari, 15 perse, gol 26-43). Arriva dal successo esterno a Recanati (2-1). Nelle 14 gare interne ha ottenuto 14 punti . Il tecnico Maurizio Lauro (41) ha utilizzato il 4-3-2-1 nell’ultima partita. Squalificato Nichetti . Miglior marcatore Galeandro (7).



E’ (7 vinte, 8 pari, 15 perse, gol 26-43). Arriva dal successo esterno a Recanati (2-1). Nelle ha ottenuto . Il tecnico (41) ha utilizzato il nell’ultima partita. Squalificato . Miglior marcatore (7). LUCCHESE – Sta al 10° posto con 41 punti (10 vinte, 11 pari, 9 perse, gol 29-25), dentro la zona playoff. Viene dall’1-1 con l’Ancona ed è in serie positiva da 3 turni (5 punti). Nelle 14 gare esterne ha fatto 19 punti. Il tecnico Ivan Maraia (54), utilizza quasi sempre il 4-3-3. Miglior marcatore Bruzzaniti (5).

I PRECEDENTI

Sono 39 in 100 anni di sfide (dal novembre 1922), tutti in campionato fra serie A e serie C. Il bilancio parla grigio: vittorie 20-11, pareggi 8, gol 56-37. Al ‘Mocca’ i grigi hanno vinto 13 volte, di cui l’ultima (5-2) a marzo ’21. L’ultimo pareggio (0-0) è del settembre ’18 mentre l’ultima vittoria dei rossoneri toscani risale al giugno ’90 (2-0). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Adolfo Baratta (Rossano)

Assistenti: Michele Rispoli (Locri) – Stefania Genoveffa Signorelli (Paola)

4° ufficiale: Matteo Santinelli (BG)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3: Savona-LU 1-2 (serie D, 16 feb ’20), AL-Pontedera 2-3 (9 ott ’22), Vis Pesaro-LU 0-1 (19 ott ’22). Con il sig. Baratta, 3° anno in C, toscani vincenti in trasferta e piemontesi perdenti in casa.