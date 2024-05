Solidal per la Ricerca e Dairi al ‘Casale Comics & Games’ di Casale Monferrato: 25-26 maggio

Quella del 2024 sarà un’edizione speciale di Casale Comics & Games: grazie agli organizzatori Daniela Balbi e Adriano Taricco della mON! , che hanno scelto di sostenere la ricerca in modo concreto, il grande appuntamento di riferimento per gli appassionati del mondo dei comics, dei cosplayer, di YouTube, del doppiaggio e dei videogiochi, sarà caratterizzato da importanti iniziative solidali che verranno proposte ai sempre numerosi visitatori provenienti da tutta Italia.

L’evento

Anche Solidal per la Ricerca e DAIRI saranno protagonisti , nel fine settimana del 25-26 maggio , al Castello del Monferrato , sede dell’evento insieme al PalaFiere Riccardo Coppo e al Teatro Municipale.

Le tavole della ricerca

Migliaia di appassionati potranno aiutare la ricerca con un gesto semplice: sarà infatti sufficiente partecipare all’ asta di domenica pomeriggio per aggiudicarsi una delle splendide tavole originali dei fumetti disegnati dagli autori aderenti, perché l’intero incasso della generosa iniziativa sarà devoluto a Solidal per la Ricerca.

I Krumiri di Casale

E sarà possibile donare anche in modo decisamente goloso: i Krumiri Rossi , prodotto iconico e rappresentativo di Casale Monferrato , sosterranno Solidal per la Ricerca. Grazie alla grande generosità della famiglia Portinaro, produttore da oltre mezzo secolo del celebre prodotto dolciario, i ricercatori del DAIRI di Casale saranno presenti, sempre al Castello, con una serie limitata di scatole in metallo di Krumiri Rossi con un’ etichetta unica realizzata solo per il Casale Comics & Games 2024 : comprarle vorrà dire aiutare la Fondazione Solidal.

Info

Per saperne di più: www.fondazionesolidal.it/solidal-e-casale-comicsgames-insieme-per-la-ricerca/