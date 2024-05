“Car-Therapy Day”: ragazzi disabili sulle auto da rally nel memorial ‘Cristian Zucconi’

Inclusione e adrenalina nella prima edizione dell’iniziativa ‘Le auto da rally al servizio della disabilità e dell’inclusione’ nella prima edizione di “Car Therapy Day” , iniziativa messa a segno da Memorial Cristian Zucconi e Lions Club Valenza Host, con il patrocinio della FIS – Italian Foundation for Sport culture and Disability.

L’evento

Ragazzi e ragazze provenienti dalle principali associazioni dell’Alessandrino attive nel sostegno alla disabilità, si sono ritrovati sabato scorso, 18 maggio , negli spazi della Ex Fornace di Bassignana , per un’esperienza fuori dal comune creata su misura per loro.

Una giornata adrenalinica e indimenticabile, organizzata in collaborazione con

Croce Rossa Italiana Comitato di Alessandria-Unità territoriale di Valenza e AMV Valenza , che ha visto gli ospiti delle associazioni presenti salire a fianco di piloti di rally professionisti per provare, in totale sicurezza e con velocità adeguata ai singoli bisogni, l’ebbrezza del drifting fra sgommate ed evoluzioni mozzafiato. A bordo delle auto, anche una telecamera Go-Pro, per riprendere emozioni ed evoluzioni in tempo reale e realizzare un video da donare ai partecipanti come ricordo dell’esperienza fatta.

L’obiettivo

L’iniziativa è stata realizzata con le associazioni Vivere Insieme (Valenza), Piccolo Principe (Valenza), Silvana Baj (Casale) Anffas (Casale), Minifal (Tortona), rientra nella mission del Memorial Cristian Zucconi , cioè sostenere le fasce deboli attraverso iniziative benefiche che passano attraverso uno sport, il rally, capace di accendere i motori dell’autostima e dell’entusiasmo.

