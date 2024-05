Per due giorni, venerdì 24 e sabato 25 maggio, Alessandria sarà la capitale della musica popolare italiana.

Si iniziativa del Comune di Alessandria e di Piemonte dal Vivo avrà luogo, in piazza Santa Maria di Castello, nel quadro della Festa di Borgo Rovereto, la prima edizione di “Sguardi”, Festival di musica popolare. In occasione del Festival saranno consegnati i premi intitolati a Betti Zambruno e Roberta Alloisio, eccellenti interpreti e attente studiose di musica popolare, nelle sue diverse accezioni e radici territoriali e culturali.

Del programma di “Sguardi” fa parte “L’isola ritrovata racconta Ezio Poli”, installazione allestita nella storica sede del circolo culturale, in via Santa Maria di Castello 8, per ricordare il grande organizzatore recentemente scomparso.

Il programma

Venerdì 24 maggio, dalle 20,30, consegna del Premio Roberta Alloisio alla carriera alla cantautrice Teresa De Sio e primo spezzone del documentario “L’Isola”. A seguire il concerto di Teresa De Sio, preceduto da Simone Campa Trio e Motus Laevus.

Sabato 25 maggio, dalle 20,30, consegna del Premio Betti Zambruno alla carriera alla cantante Tosca e il secondo spezzone del documentario “L’Isola”. A seguire il concerto di Tosca, preceduta sul palco da Tre Martelli e Ponente Folk Legacy.