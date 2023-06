“Wheelchair Tennis”: progetto attivato al centro Borsalino per accompagnare nella riabilitazione

Riconquistare fiducia nel proprio corpo e nelle proprie capacità, migliorando l’autonomia non solo fisica, ma anche psichica. È questo l’obiettivo dell’interessante progetto dedicato al ‘Tennis in Carrozzina’, attivato al presidio riabilitativo “Borsalino” dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

L’iniziativa

Alla base c’è appunto Wheelchair Tennis (traduzione inglese), con lezioni teoriche e pratiche insieme all’istruttore Daniel Dappiano di ‘Volare’, società sportiva che ha proposto l’attività e la gestisce. L’attività vede coinvolti i pazienti che hanno subito traumi di rilevante importanza e che sono seguiti dalla struttura di Neuro-riabilitazione diretta da Luca Perrero.

Durante le lezioni ci si sofferma soprattutto su alcuni argomenti base del Wheelchair Tennis, come la carrozzina da tennis e il materiale tecnico, la coordinazione e i tempi nel colpire la pallina oppure la posizione in campo e l’uso della carrozzina sportiva.

Le parole

“Questa importante attività – sottolinea il direttore Perrero – è sempre svolta con il coinvolgimento del personale medico e dei fisioterapisti della struttura. È diventata parte integrante nel percorso riabilitativo dei nostri pazienti, sia in day hospital che in reparto. Il progetto unisce in sé più aspetti e permette, con sport e svago, di recuperare prima alcune funzionalità, poi di far vivere ai pazienti un’esperienza sulle future possibilità di integrazione sociale”.

Per Luca Cosentino , segretario della Ssd Volare e delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) “nei primi mesi successivi al trauma, le persone necessitano di ritrovare gli stimoli e la voglia per svolgere attività fisica e recuperare il più possibile la mobilità e la fiducia in sé stessi, confrontandosi e mettendosi in gioco. Con questo progetto si punta a far trovare, nella pratica sportiva, lo strumento per riconquistare sé stessi e sentirsi stimolati, ponendosi sempre nuovi traguardi”.