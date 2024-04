Villaggio prevenzione Lions: effettuati 300 screening gratuiti, scoperte patologie sconosciute

Decisamente positiva la prima edizione del “Villaggio della prevenzione Lions”, allestito sabato scorso 6 aprile in piazza Garibaldi ad Alessandria, per iniziativa dei Club Lions Cittadini, in collaborazione col Comune di Alessandria e la partecipazione dei medici dell’Ospedale Universitario, dei volontari di Croce Rossa, Croce Verde, Castellazzo Soccorso, Associazione “Due Fiumi”, più Anteas Alessandria OdV che ha provveduto al trasporto di anziani e disabili.

Sono state effettuate circa 300 visite gratuite a cittadini di tutte le età, sottoposti via via a visite cardiovascolari, pediatriche, odontoiatriche, oculistiche, cardiologiche, diabetiche, dermatologiche e senologiche.

E in qualche occasione sono state individuate importanti patologie misconosciute ai pazienti, poi indirizzati al medico di famiglia e allo specialista competente caso per caso. Sono poi stati forniti preziosi consigli su alimentazione e corretto stile di vita in funzione della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Si sono congratulati per l’opera benefica a favore della popolazione il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, il presidente della Provincia Enrico Bussalino, il primo Vice Governatore del Distretto Lions 108 IA2 Alessandro Bruno e il Governatore Giuseppe Cervo.

Soddisfazione è stata espressa dai presidenti dei Club Lions cittadini Host, Marengo, Santa Croce, La Fraschetta, Emergency & Rescue, Cittadella, Valle delle Grazie e Leo Club per la buona riuscita di questo service.