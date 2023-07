‘Scelta Sociale’, quasi 18 milioni di euro in voucher per le cure domiciliari ai non autosufficienti

Primi bilanci sul funzionamento del voucher Scelta Sociale per le cure domiciliari, che ha aperto alle domande in piattaforma da febbraio per i servizi di assistenza familiare (badanti, oss, infermieri, educatori) per persone non autosufficienti.

L’importo a copertura della prima tranche trimestrale di sportello, infatti, ammonta a 17.841.600 euro (40% dei 45.000.000 milioni stanziati sulla misura) e ha garantito il finanziamento di 1.239 domande sul totale di 1.369 complessive ammissibili (il 90,5%).

Chi ha ottenuto il voucher si vedrà accreditati sul proprio conto corrente 600 euro al mese, a partire da maggio compreso, per la durata di 2 anni rinnovabili.

Le domande ammissibili non finanziate (9,5% del totale) verranno prese in considerazione in automatico nella graduatoria del secondo sportello in corso e in chiusura al 31 luglio (senza che si debba ripresentare la domanda).