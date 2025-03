Il governatore laziale Rocca: “Potenziare il Pronto Soccorso del ‘Gemelli’ migliora l’accoglienza”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa gestione degli accessi nel pronto soccorso è già operativa in alcuni ospedali, la stiamo completando grazie ai fondi messi a disposizione del commissario al Giubileo, questo è uno dei tanti tasselli per il rinnovamento del nostro sistema, dei dipartimenti di emergenza, per dare una migliore accoglienza e anche dei luoghi di lavoro migliori per i nostri operatori che si sacrificano tutti i giorni in condizioni difficili”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione dei nuovi spazi “Admission room” e “Osservazione breve intensiva” del Policlinico Universitario A.Gemelli.

