Urbanistica, Sala “La certezza delle regole non c’è”

Dic 12, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Come sempre bisogna rispettare il lavoro di tutti, anche della procura. Io sottolineo solo che nel fare il nostro lavoro, che è un lavoro un po’ da amministratori e un po’ da politici, è molto difficile, non avendo certezze”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione per il 56esimo anniversario dalla strage di piazza Fontana, commentando il sequestro del cantiere della torre Unico-Brera. “Se noi non possiamo neanche più fare affidamento su due sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, tra l’altro non di 3/4 mesi fa, ma di 3/4 anni fa, è chiaro che diventa molto, molto complesso”, ha spiegato Sala. “Abbiamo un bisogno estremo di certezza. Io credo che quello che un amministratore di una città come Milano e chi vi succederà avrà soprattutto bisogno di certezza delle regole. Ecco, oggi io mi sento di dichiarare che la certezza delle regole proprio non c’è”,

