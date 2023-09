Dalle Regione più soldi per progettare i nuovi ospedali del Piemonte: da 30 a 42 milioni €

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato, settimana scorsa, l’innalzamento da 30 a 42 milioni di euro delle risorse del fondo a disposizione delle ASL per la progettazione di edilizia sanitaria.

I fondi per gli ospedali

La Regione è assegnataria di 1,7 miliardi di euro da parte di Inail per progettare e realizzare una serie di interventi di edilizia sanitaria. Risorse che coprono anche le spese di progettazione, ma non le anticipano. Già lo scorso anno, infatti, la Regione aveva attivato un fondo da 30 milioni di euro per anticipare alle Asl i costi delle progettazioni, soldi restituiti da Inail all’approvazione del progetto.

A fronte dell’inflazione e dell’aumento dei costi, la Regione ha deciso di mettere in sicurezza l’avanzamento di tutte le progettazioni, aumentando la capienza del fondo da 30 a 42 milioni €, sufficienti a coprire i costi delle progettazioni in corso nel 2023 degli interventi che saranno finanziati da Inail che, quindi, provvederà a restituire queste risorse alle aziende sanitarie.

Le parole

Per il presidente del Piemonte Alberto Cirio “prosegue il piano di realizzazione dei nuovi ospedali del Piemonte che segnerà una decisa modernizzazione della nostra rete ospedaliera. Con queste risorse le ASL sono in grado di coprire tutte le progettazioni in corso, in attesa del ritorno dei fondi Inail”.

Così l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi: “L’edilizia sanitaria è strategica per modernizzare il parco ospedaliero del Piemonte. Abbiamo in progetto la costruzione di 8 nuovi ospedali in tutta la regione. Abbiamo aumentato il fondo a disposizione delle ASL mettendo a loro disposizione, tramite Azienda Zero, un gruppo di lavoro di professionisti consultabile in caso di necessità”.