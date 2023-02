Sono i prodotti lattiero caseari dei fratelli Fedele e Davide Lauria dell’impresa “Società Agricola San Lorenzo” di frazione Caldasio a Ponzone, 70 ettari tra coltivato e pascolo e 350 capre razza Saanen, Camosciata e Roccaverano che vivono libere in un luogo incontaminato, dalle terre pure e dall’aria pulita. Si allevano capre e si trasforma il latte in diversi tipi di formaggi, 100% caprini, freschi, stagionati o affinati con erbe, fiori e particolarissimi gusti che li rendono ideali per aperitivi, spuntini o dolci a fine pasto.