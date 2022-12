Ma già a settembre ha dato buoni frutti l’iniziativa della Fondazione messa in campo ad Alessandria “C’è più gusto con la ricerca” , promossa in collaborazione con ASCOM-Confcommercio e con il patrocinio del Comune. Una rete di bar e ristoranti “Amici di FIL” per tutto il mese ha proposto il “piatto/drink della ricerca” . Quest’anno il progetto è cresciuto, raddoppiando il numero dei locali aderenti, da 7 a 14: Arterìa, Bar Gipsy’s, Bio Cafè, Bistrot Cavour, Caffè Alessandrino, Hop Mangiare di Birra, Il Gallo d’oro, Il Moscardo, Inn Ale Café, La Poligonia, Pizzeria M. Condurro, Pizzeria Soleluna, Timo e Rosmarino, Vesuvio.

Con essa sono stati raggiunti oltre 1.200 cittadini, promuovendo la conoscenza dei linfomi e dell’attività della Fondazione e consentendo la raccolta di oltre 3.000 euro grazie anche alla sponsorizzazione di 4 aziende: Centrale del Latte di Alessandria e Asti, Grissitalia, Sasquatch, UnipolSai Assicurazioni Muda & Partners.