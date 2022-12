Guardia di Finanza: 7 arresti a Torino per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

In particolare, dalle investigazioni è emerso come gli indagati avrebbero posto in essere una sistematica e continuativa attività di rilascio di documenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno per l’ingresso o la permanenza in Italia di cittadini extra-unionali, nonché per captare benefici economici riconosciuti dallo Stato, sotto forma di reddito di cittadinanza, indennità di maternità, bonus baby sitter, bonus fiscali, bonus e sostegni al reddito in relazione al “Covid”, NASPI (nuovo assegno sociale per l’impiego) e rimborsi IRPeF.

Ai cittadini stranieri sarebbero stati chiesti corrispettivi in denaro (qualificandoli come “tasse”, in genere ammontanti a 1.000 euro per “pratica” ), evidenziando la prospettiva di ottenere, in cambio, “ritorni” ben più importanti attraverso la percezione (indebita) di provvidenze da parte dello Stato italiano. Il canale di trasmissione delle pratiche verso gli organi preposti sarebbe stato poi assicurato dai due CAF dell’associazione oggi sottoposti a sequestro dai militari operanti.