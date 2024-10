Ospedale di Alessandria: ‘Open Day Menopausa’, il 18 ottobre visite gratis. Necessario prenotare

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria parteciperà all'(H)-Open Day Menopausa, un’iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS per sensibilizzare le donne sulla salute in menopausa. L’evento, che si terrà venerdì 18 ottobre, prevede visite gratuite su prenotazione.

Presso la Sala Moncalvo al 1° piano dell’Ospedale Civile SS Antonio e Biagio saranno disponibili visite reumatologiche dalle ore 9 alle ore 11.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, screening ginecologici nell’Ambulatorio del Blocco C, sempre in via Venezia 16 al 1°piano.

Prenotazioni: per le visite reumatologiche mandare una mail a [email protected]

Per le visite ginecologiche contattare la segreteria di Ginecologia allo 0131-206824 (lunedì-venerdì 9-13.