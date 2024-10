Ospedale di Alessandria: inaugurati 13 nuovi posti letto di Terapia Semi–Intensiva

Lo scorso 11 ottobre l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria ha inaugurato 13 nuovi posti letto di Terapia Semi–Intensiva (previsti dal piano Covid-19 e confluiti nel PNRR), collocandosi tra le prime a concludere le azioni previste dal Piano, con un investimento di circa 3.700.000 euro.

GLI INTERVENTI

Sono stati 4: nuovo reparto di Terapia Intensiva; adeguamento del Reparto di Terapia Semi-Intensiva; riqualificazione dell’area di Pronto Soccorso; separazione dei percorsi di accesso in emergenza, col nuovo ingresso da via Venezia 14. Dopo questi lavori, l’Ospedale alessandrino può contare, rispetto alla fase pre-pandemica, su una dotazione aggiuntiva di 7 posti letto di Terapia Intensiva e 16 posti letto di Terapia Semi-Intensiva, convertibili, in emergenza, in Intensiva.

LE PAROLE

Così Federico Riboldi, assessore alla Sanità Regione Piemonte: “Oggi inauguriamo queste importanti opere che si inseriscono nel più ampio progetto di edilizia sanitaria che sta interessando il Piemonte: quelle che stiamo osservando in questi tempi sono le più significative dal dopoguerra a oggi. Si tratta di un cambiamento epocale in un periodo di grandi trasformazioni”.

Così Valter Alpe, Direttore Generale AOU AL: “É motivo di grande orgoglio essere il primo ospedale in Piemonte ad aver completato i lavori previsti dal Piano Straordinario. Questo intervento ci permette di migliorare le aree di Terapia Semi-Intensiva del nostro Ospedale, a supporto dei pazienti più critici ospitati in Pronto Soccorso e in Unità Coronarica”.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4A4WT2oTzLM.