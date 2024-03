Oggi alle 13 su Youtube un seminario congiunto CeSIM-Centro Studi Professioni Sanitarie

Tornano i seminari online dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria con un appuntamento che vedrà insieme il CeSIM, il Centro Studi Interaziendale di Management Sanitario diretto da Guglielmo Pacileo, e il Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie diretto da Tatiana Bolgeo.

L’appuntamento

Sarà oggi alle ore 13, in diretta sul canale YouTube della Fondazione Solidal, collegandosi al link: https://youtube.com/live/aRZO-lMP9Fc?feature=share

L’argomento

I due Centri studio afferenti al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi, si confronteranno sul tema della cronicità: interventi dei 2 direttori, Pacileo e Bolgeo, insieme a Marco Quaglia e Antonella Giolito, rispettivamente direttore e coordinatore infermieristico della struttura a direzione universitaria di Nefrologia e Dialisi.

Tra gli aspetti che saranno trattati durante il seminario ci sarà anche il progetto Nephro Walking, che prevede incontri di un’ora, con una cadenza di due la settimana, che si tengono nel giardino del Centro Riabilitativo Polifunzionale Teresio Borsalino di Alessandria e hanno una durata di circa due mesi e mezzo, per un totale di 22 sedute, comprese quelle teoriche.

Il progetto

Il principio che lo guida è rappresentato dal benessere del paziente con patologia cronica: l’obiettivo, infatti, è quello di migliorare lo stato di salute fisico, psicologico e sociale della persona attraverso la camminata nordica che, rispetto a quella normale, richiede l’applicazione di una forza ai bastoni a ogni passo, implicando così l’uso dell’intero corpo.

L’esercizio fisico, è bene ricordare, può essere utilizzato come strategia per trattare la malattia renale cronica, dato che ha un effetto positivo mirato su diversi fattori di rischio, come l’infiammazione cronica, le malattie cardiovascolari, il diabete e l’ipertensione.