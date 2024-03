Troppa pioggia, campo impraticabile. Triestina-Alessandria rinviata a data da destinarsi

Altra gara rinviata per l’Alessandria. Dopo Sesto San Giovanni, poi vinta nel recupero, ieri i grigi sono andati a Trieste ‘a vuoto’. La trasferta più lunga, tanto per cambiare. Pensate: spostare 30 persone per 2 giorni a più di 500 km di distanza. Una bella spesa. Inutile e da rifare.

In una stagione sfortunata, sbagliata, disgraziata, dove già i costi sono ‘over’ e i risultati negativi, dove le multe arrivano a pioggia come i punti di penalità, mentre i gol fatti sono rari come gli spettatori sugli spalti, ecco che viene rinviata un’altra partita. Quale? La trasferta più lunga. Da rifare. Quando? Ancora non si sa.

I guai non vengono mai da soli.