L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha ottenuto il 2° posto del premio “Lean Healthcare e Lifescience Award 2022” – gli OSCAR DELLA SANITÀ – primo ospedale pubblico in Italia, insieme all’Humanitas di Milano al 1° posto e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze al 3°.

IL PREMIO

Hanno partecipato 206 progetti presentati da 92 aziende socio-sanitarie pubbliche e private. Scopo del concorso premiare gli istituti che si distinguono per progetti di riorganizzazione che producono risultati e miglioramenti anche attraverso l’applicazione del metodo ‘Lean’, volto a migliorare le condizioni del paziente, eliminando sprechi e disorganizzazione nel percorso assistenziale.

Il premio è stato ritirato a Roma dal direttore Alpe e dall’ing. Bellini.

IL PROGETTO ALESSANDRINO

‘A casa presto e bene’ era il titolo del progetto dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, promosso dall’Area Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa diretta da Roberta Bellini, in collaborazione con i colleghi della Direzione Medica di Presidio, della DIPSA, con il direttore del Pronto Soccorso e MECAU Riccardo Boverio e tutto il Dipartimento internistico.

LE PAROLE

L’ing. Roberta Bellini ha spiegato che “si è lavorato con determinazione avendo come obiettivo primario il paziente e la sua salute. Sappiamo che più del 30% del tempo che un paziente passa in ospedale è tempo ‘non a valore’, ‘in attesa di fare qualcosa’. L’allungamento della degenza nei reparti, poi, è concausa del sovraffollamento del pronto soccorso. Il tempo non strettamente legato alle problematiche di salute va azzerato o ridotto. Abbiamo lavorato con i colleghi per attivare meccanismi virtuosi in moda da efficientare il percorso di ricovero dei pazienti (attese per esami, tempo per attivazione delle dimissioni protette,..). Abbiamo ottenuto nei primi mesi risultati importanti e siamo fiduciosi di poter fare ancora meglio”.

Il d.g. dell’Ospedale, Valter Alpe, si è espresso così: “I miei complimenti al gruppo di lavoro per questa progettualità, un piano di efficientamento del periodo di ospedalizzazione che riduce i tempi di degenza. Certamente vedere riconosciute e premiate le progettualità aziendali rappresenta un motivo di orgoglio e soddisfazione, e la conferma delle capacità e competenze dei professionisti di questa Azienda Ospedaliera”.