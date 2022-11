Si gioca domenica 13 novembre alle 14.30 allo stadio ‘Recchioni’

In questa strana partecipazione dell’Alessandria al girone B della serie C, scelta figlia della ‘latitudine’, ci sono diversi avversari nuovi.

Dopo la ‘prima volta’ di Imolese, San Donato Tavarnelle e Recanatese, tocca alla Fermana giocare una sfida inedita contro la squadra mandrogna, chiudendo così il giro delle ‘novità’. Trattasi di un confronto diretto per la salvezza, nel quale i punti avranno un peso specifico superiore. La squadra di Rebuffi è in striscia positiva (2 vittorie), quella marchigiana non vince da 8 turni (perse le ultime 2).

FERMANA – In zona playout al 18° posto con 9 punti (1 vinta, 6 pari, 5 perse, gol 11-15), arriva da 2 sconfitte di fila. L’unica vittoria risale al 18 settembre (2-0 al Cesena). Il tecnico è Stefano Protti (55) che nell’ultimo turno è passato al 3-5-2 dopo 12 gare col 4-3-3 . Miglior marcatore Fischnaller (3).

ALESSANDRIA – Stessa zona playout: 16° posto con 11 punti (3 vinte, 2 pari, 7 perse, gol 8-17), viene dal doppio successo esterno per 2-1 fra coppa e campionato. Ultimo modulo schierato 4-4-2. Miglior marcatore Nepi (2). Si allungano i tempi per il rientro del portiere Liverani che tornerà a dicembre.

I PRECEDENTI

Nessuno.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Domenico Mirabella (NA)

Assistenti: Cristian Robilotta (Sala Consilina) / Edoardo Maria Brunetti (MI)

4° ufficiale: Alessandro Papagno (RM2)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo 1 con la Fermana – FM-Pescara 1-1 (20 feb ’22). Il sig. Mirabella, al 2° anno in C, non ha mai diretto l’Alessandria.