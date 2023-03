Il Centro Studi di Ricerca delle Professioni Sanitarie del DAIRI alessandrino protagonista a Dublino

Quella di Dublino, per il Centro Studi del DAIRI, è stata un’occasione per condividere esperienze, pianificando nuove attività e l’avvio di progetti internazionali. Soprattutto per essere protagonista della conferenza “Nursing and Midwifery: leading the World to the better Health” (Infermieristica e ostetricia: guidare il mondo verso una salute migliore).

Appuntamento europeo

Il 22 e 23 febbraio scorsi è stato presentato a Dublino il poster dal titolo “Patient Engagement in Organizational Change to Improve Healthcare Outcomes”, a cura dei ricercatori italiani Tatiana Bolgeo, Roberta Di Matteo, Denise Gatti, Menada Gardalini, Federico Ruta, Laura Iacorossi, Barbara Fadda, Erica Roberti, Carla Pisani, Davide Dealberti e Antonio Maconi.

A rappresentare il Centro Studi sono state Tatiana Bolgeo e Denise Gatti, che hanno potuto ascoltare infermieri e ostetriche di fama internazionale condividere le loro intuizioni e competenze su come migliorare la salute a livello mondiale.

I relatori e l’accordo

Nomi importanti nel settore, provenienti da mezzo mondo: Patricia M. Davidson (Australia), Gillian Janes (Gran Bretagna), Margrieta Langins (Danimarca), Katie Huffling, Johns Hopkins e Leslie Mancuso (USA). La conferenza è stata condotta da Thomas Kearns, Direttore esecutivo della Facoltà di Infermieristica e Ostetricia dell’University of Medicine and Health Sciences di Dublino, sottoscrittore con il Direttore DAIRI, l’alessandrino Antonio Maconi, di un accordo di collaborazione scientifica tra l’università irlandese e l’Ospedale di Alessandria, che ha permesso di entrare a far parte di un’importante rete internazionale di professionisti.