Ecco il nuovo Commissario nazionale della Peste Suina Africana. Cia: “Speriamo cambi qualcosa”

Cia Alessandria commenta in modo favorevole il cambio del Commissario straordinario nazionale per la gestione della Peste suina africana (Psa), quello che, secondo l’opinione corrente, per gestire i cinghiali malati ha fatto uccidere i maiali sani degli allevamenti. Fate voi.

Il nuovo nominato dal CdM è Vincenzo Caputo (62 anni) che succede ad Angelo Ferrari, personaggio che non ha risolto un bel niente.

Caputo attualmente guida l’istituto Zooprofilattoco di Marche e Umbria.

I dati

Stando all’ultimo aggiornamento del 26 febbraio scorso, i casi positivi tra Piemonte e Liguria sono ora 400, +13 rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte sono 269, in Liguria 131. I 10 nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte nella provincia di Alessandria : Cassinelle 3 (12 da inizio emergenza), Grondona 1 (19), Molare 1 (8), Morbello 4 (26), Novi Ligure 1 (8).

In Liguria, provincia di Savona , Sassello 3 (26).



Il commento

È quello del direttore Cia Alessandria Paolo Viarenghi: “Nonostante la buona volontà, Ferrari non ha portato soluzioni sostanziali al problema e la situazione si è aggravata. I nostri allevatori hanno ancora gli allevamenti vuoti e non hanno ricevuto risarcimenti adeguati. L’unico provvedimento che abbiamo visto realizzare è stata la recinzione anti-cinghiale, che continua a dimostrarsi uno spreco di denaro e di tempo. Speriamo che Caputo affronti in modo migliore la straordinarietà del caso; Cia resta a disposizione per ristabilire l’ordine nel mondo agricolo”.