Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati.

Andiamo ad analizzare il tempo che avremo nei prossimi giorni.

Venerdì 3 marzo – Cieli poco nuvolosi o velati sul settore Alpino nordoccidentale, parzialmente nuvoloso sui rilievi meridionali. Maggiori schiarite rispetto ai giorni scorsi in pianura e cessazione dei fenomeni ovunque, ventilazione da nord est a tutte le quote, in generale deboli altrove. Temperature stazionarie le minime, in lieve aumento le massime.

Sabato 4 marzo – Cieli sereni o poco nuvolosi con locali addensamenti nelle ore più fredde sulle pianure centrali e pedemontane. Qualche banco di nebbia sarà possibile lungo i percorsi fluviali e basse pianure, ventilazione debole o assente ovunque. Calo delle minime che saranno comprese tra i 0/1º, in aumento le massime con valori prossimi ai 15/16º.

Domenica 5 marzo – Cieli inizialmente sereni ovunque, tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio in pianura e sulle zone appenniniche, foschie dense sulle pianure orientali. Ventilazione debole occidentale sulle Alpi, meridionale sui restanti settori. Temperature che saranno in genere stazionarie, aumenteranno lievemente le massime.

La prossima settimana – È prevista variabilità, anche se la circolazione atmosferica rimarrà piuttosto instabile con la possibilità di altri peggioramenti e fasi più fredde. La primavera potrà risultare spesso dinamica, con piogge e nevicate in montagna almeno nella prima parte.

Manuel Atzori