‘H-Open Week’ contro la violenza sulle donne, colloqui gratuiti con psicologo e assistente sociale

In occasione dell’H-Open Week contro la violenza sulle donne, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, in collaborazione con la Fondazione Onda, organizza una serie di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione e offrire supporto concreto alle persone in difficoltà.

Il programma prevede visite gratuite con lo psicologo, che si terranno venerdì 22 novembre dalle 10 alle 12 e lunedì 25 novembre, nella stessa fascia oraria, presso l’Ambulatorio 1 del Poliambulatorio Gardella in via Don Francesco Gasparolo. Per accedere a questo servizio è necessario prenotarsi inviando una mail a [email protected] per il 22 novembre, oppure a [email protected] per il 25.

Saranno poi organizzati colloqui informativi con l’assistente sociale nelle giornate di lunedì 25 dalle 14 alle 15 e di martedì 26 novembre dalle 11 alle 12 (prenotazioni allo 0131-206371 e scrivendo a [email protected]), e ancora il 25 novembre dalle 11 alle 12 e il 27 novembre dalle 14.30 alle 15.30 (prenotazioni tramite lo stesso indirizzo mail oppure telefonando allo 0131.206318).

I colloqui si svolgeranno presso lo Studio Assistenti Sociali, situato in via Venezia 16 al primo piano della Direzione Medica.

Questa iniziativa rappresenta un importante momento di confronto e supporto, con l’obiettivo di offrire spazi di ascolto e sostegno psicologico e sociale, sottolineando l’importanza di contrastare la violenza sulle donne attraverso azioni concrete.