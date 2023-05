Voltaggio: domenica 21 maggio ‘Santa Rita 2023’, con visita guidata alla Pinacoteca dei Cappuccini

Nella Chiesa dei Cappuccini a Voltaggio, domenica 21 maggio alle ore 17, Padre Francesco Rossi celebrerà la Santa Messa in onore di Santa Rita da Cascia. Il frate cappuccino nel 2022 è stato nominato Socio Onorario per aver sempre sostenuto con entusiasmo, sin dall’anno di fondazione 2008, l’attività di tutela e valorizzazione dell’Associazione L’Arcangelo per la Pinacoteca dei Cappuccini.

Al termine della funzione religiosa ci sarà la benedizione delle rose.

Invitiamo a procurarsi in anticipo le rose da benedire.

Per l’occasione alle ore 15 verrà effettuata una visita guidata alla Pinacoteca (necessaria prenotazione, posti limitati, richiesto contributo 5 € per fondo restauro Crocifisso del Chiostro).

Info

Prenotazioni: +39 347 4608672

www.pinacotecadivoltaggio.it

Facebook e Instagram *** #labellezzasalvaedunisceilmond o