Un servizio dedicato ai genitori e ai pediatri per semplificare il dialogo ed essere più vicini: si tratta di un filo diretto che mette in connessione i professionisti dell’Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dell’Infantile con i pediatri di libera scelta.

Da lunedì 11 maggio, attraverso un numero telefonico diretto, i professionisti dell’Ortopedia e Traumatologia Pediatrica diretta da Carlo Origo saranno disponibili per fornire informazioni ai PEDIATRI DI LIBERA SCELTA dei bambini che, per prestazioni non urgenti, non possono al momento accedere agli ambulatori dell’ospedale infantile.

Si tratta di un servizio di consulenza a distanza, che non sostituisce la visita medica, volto a dare informazioni e a indirizzare verso le tipologie di assistenza più appropriata.

Con un numero dedicato, i pediatri potranno parlare direttamente con un ortopedico dell’equipe, ponendo i quesiti riguardanti le condizioni dei loro assistiti.

Una particolarità del servizio sarà inoltre quella di potere, se necessario, interagire col medico ortopedico anche attraverso video-chiamata per condividere in maniera più diretta le informazioni.

Il servizio sarà operativo dal giorno 11 maggio 2020 e fino al termine dell’emergenza COVID, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 14-15.