Chiusura in vista per la RSA di Gavi: domani incontro in Prefettura e manifestazione CSE Sanità

Mercoledì scorso, 27 novembre, CSE SANITA’ fu informata dalla Cooperativa ‘Codess Sociale’ della chiusura il 1° gennaio 2025 della struttura gaviese, affidata in appalto dal 1° settembre 2018, per

5 anni, dalla ASL di Alessandria, proprietaria della struttura stessa. Le motivazioni di tale chiusura non sono ben note e chiare, visto che l’ASL AL non ha dato nessuna comunicazione di smentita né pubblicato un bando di gara per gestire i servizi in appalto.

E il silenzio continua. I lavoratori hanno già ricevuto le lettere di trasferimento presso altre RSA che ‘Codess Sociale’ gestisce in provincia di Torino, quindi con circa 150 km di distanza dal posto di lavoro attuale, mentre l’ASL alessandrina, rimasta in silenzio con CSE Sanità e lavoratori, è stata ‘loquace’ con una testata giornalistica. Per tali motivi, vista la convocazione inviata dal Prefetto di Alessandria, Alessandra Vinciguerra, CSE Sanità ha organizzato per domani, martedì 3 dicembre, ore 10:30, in Piazza della Libertà fronte Prefettura, una manifestazione pacifica in merito. Questo il commento di Stefania Gallo, Coordinatore Regionale CSE Sanità: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ed il lavoro deve essere tutelato da tutti e per tutti”. Tanto per non dimenticarlo.