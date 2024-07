Federico Riboldi , neo assessore alla Sanità della Regione Piemonte , uno dei 2 alessandrini in giunta, è apparso deciso e determinato, come ha dimostrato negli ultimi anni da (ex) sindaco di Casale Monferrato: “Questa vicenda sia di monito: le imprese che decideranno di lavorare con noi troveranno serietà da parte della PA, la stessa serietà che pretenderemo da loro”.

Poi prosegue: “Una delle prime questioni che ho voluto affrontare come assessore è stata quella dei pannoloni e con gli uffici ho verificato che il servizio è pressoché tornato a regime. La nuova azienda ha consegnato, in pochi mesi, circa 28.000 pannoloni, di cui 12.000 di ordini arretrati ereditati dalla precedente azienda. Dopo gli 800 consegnati settimana scorsa, altri 1.000 sono programmati entro metà di questa settimana, quando sarà definitivamente smaltito l’ arretrato”.

La conclusione

L’assessore alla Sanità Riboldi precisa: “L’azienda che aveva vinto l’appalto e lo stava gestendo si è rivelata inadeguata. L’Asl di Asti che gestisce la consegna dei presidi in tutto il Piemonte ha proceduto, per inadempienza dell’assegnatario, ad assegnare già a fine maggio l’appalto di distribuzione dei pannoloni al 2° aggiudicatario, subito attivo per subentrare nel servizio. In tempi molto rapidi si è riusciti a riorganizzare il servizio di consegna in farmacia, garantendo le forniture a domicilio”.