“Il pomodoro per la ricerca, buono per te, buono per l’ambiente”. Ad Alessandria e Tortona

Anche quest’anno Fondazione Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici , grazie al contributo di ANICAV* e RICREA*.

Sabato 20 e domenica 21 aprile

I volontari di Fondazione Umberto Veronesi ETS tornano nelle principali piazze italiane con la 7^ edizione de “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente®”, iniziativa ideata per raccogliere fondi e finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica.

La piattaforma, finanziata da Fondazione Umberto Veronesi ETS, avrà la durata di 5 anni e coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, principale polo di

ricerca e cura pediatrica in Europa, come centro di riferimento, il Laboratorio di diagnostica centralizzata della Clinica Oncoematologica di Padova, il Dipartimento di oncologia sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e il Department of Leukaemia dell’MD Anderson Cancer Center (Houston USA) come centri di supporto.

I volontari saranno presenti a

TORTONA – Iper Tortona e Città Via Emilia, Centro Commerciale Oasi;

ALESSANDRIA – Corso Roma ( sabato 20 aprile );

ALESSANDRIA – Ponzano Raffaella & C. Sas, VIA CAVOUR 64/C ( Fino ad esaurimento scorte ).

Info

Siti: pomodoroperlaricerca.it

PALM Research Project®

*ANICAV – Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali

*RICREA – Raccolta e riciclo imballaggi acciaio