Il Cimitero Monumentale di Alessandria è nell’Atlante dei cimiteri italiani

Nell’attuale edizione dell’ Atlante dei cimiteri Italiani , presentato alla fiera di settore “TANEXPO” (Bologna, 4-6 aprile), è stato inserito il cimitero monumentale di Alessandria.

Per ogni cimitero è presente una scheda in cui sono comprese informazioni su orari, posizione geografica, curiosità, indirizzi utili, una breve descrizione del sito, una selezione di monumenti e tombe di particolare rilevanza storico-artistica, indicate anche in mappa, e una selezione di monumenti e luoghi della città che presentano legami con quelli individuati all’interno del cimitero.

Sono 8 i luoghi del Cimitero Monumentale di Alessandria pubblicati, tombe di note famiglie e personaggi cittadini:

il compositore e musicista Pietro Abbà Cornaglia in connessione a Palazzo Cuttica di Cassine , sede del Conservatorio “Antonio Vivaldi”;

la famiglia Borsalino in relazione al "Borsalino Museum";

l'artista Rodolfo Gambini, la cui tomba era ornata da una statua dello scultore Attilio Strada autore del monumento eretto in memoria del pilota automobilista svizzero Carlo Pedrazzini di via Pistoia;

l'industriale Angelo Verzetti il cui ritratto si trova presso la Pinacoteca dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, di cui fu benefattore;

il patriota risorgimentale Andrea Vochieri in connessione alla Cittadella dove si trova la cella della sua detenzione;

la famiglia Guerci in relazione all'omonima galleria situata tra via San Giacomo della Vittoria e via San Lorenzo;

la famiglia Civaglieri Inviziati Sappa, mecenati del noto scultore alessandrino Carlo Caniggia, autore del bassorilievo in Sala Giunta del Palazzo Comunale;

infine la famiglia Valizone in relazione al Duomo cittadino.

Link Atlante: https://www.sefit.org/sefit/dbsft/Atlante_Cimiteri_Italiani_2024.04.04.pdf