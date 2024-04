Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 19 aprile – cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature, nel pomeriggio addensamenti più compatti specie sui monti. Precipitazioni deboli e riguarderanno principalmente le Alpi, Lepontine e Graie con neve a partire dai 1.400m di quota, zero termico in aumento sino a 2.400m sul cuneese, altrove valori più bassi. Venti moderati sulle Alpi, forti o molto forti nel pomeriggio, Deboli variabili in pianura. Possibili locali gelate sulle pianure centrali all’alba. Temperature in calo: minime tra 2°/4º, massime tra 17°/19º.

Sabato 20 aprile – cielo generalmente sereno, locali addensamenti sulle creste alpine di confine. Precipitazioni assenti, zero termico in calo sino a 1.800m, fino a 1.200m sull’arco alpino nordoccidentale. Venti da nord, moderati su Alpi e Appennino, deboli in pianura, con rinforzi su quelle orientali in serata. Temperature: aumentano le minime, tra 5°/7º, calano le massime, tra 15°/17º.

Domenica 21 aprile – cieli sereni o poco nuvolosi, tendenza a maggiori annuvolamenti nel corso della giornata. Precipitazioni assenti al mattino, locali nel pomeriggio sui settori alpini, generalmente asciutto in pianura. Zero termico stazionario sui 1.400m, venti moderati, con tendenza a diminuire in pianura nel pomeriggio. Temperature in calo: minime tra 2°/4º, massime tra 13°/15º.

Prossima settimana – inizierà con tempo perturbato, possibili piogge e nevicate a quote basse (specie sul cuneese), tuttavia servono conferme. Continuerà questo periodo con temperature sotto le medie e tempo spesso perturbato.

Manuel Atzori