La sede di Casale Monferrato del DAIRI , il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi , ha aperto le sue porte agli studenti del 2° anno del Liceo “Biologia con curvatura biomedica” dell’Istituto Superiore Sobrero.

Una due giorni sul percorso scientifico alla base di un progetto di ricerca , evidenziando gli aspetti multi-disciplinari che comporta. Iniziativa suddivisa in una parte teorica riguardante il “Come si fa ricerca?” , con accenni al protocollo di studio, all’epidemiologia fino alla statistica medica e all’attività di microscopia del Laboratorio di Ricerca Amianti, e una parte pratica, con la predisposizione di un quesito di ricerca realizzato direttamente dagli studenti.

Le giornate

Mercoledì 20 e giovedì 21 marzo un gruppo di studenti si è recato all’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, ospiti dei ricercatori del DAIRI . Questa esperienza ha mostrato ai ragazzi come portare avanti una ricerca scientifica. L’attività era stata introdotta a scuola dalla dr.ssa Marinella Bertolotti che ha poi coordinato l’attività presso l’ospedale, affiancata dal team di ricerca che ha mostrato agli alunni il proprio lavoro quotidiano.

È stato fatto un focus sulla tematica dell’amianto , con l’utilizzo del microscopio ottico da parte degli studenti. Gli stessi hanno poi potuto esplorare il campo della ricerca sul territorio monferrino, imparando come strutturare un programma scientifico , dal quesito di ricerca all’analisi, e come interpretare i dati scientifici. In particolare si è parlato di tumore del colon retto e mesotelioma.