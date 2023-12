Ospedale: domande entro il 19 gennaio per il Master in “Data Management sperimentazioni cliniche”

Prenderà il via nel mese di marzo 2024 la terza edizione del Master di I livello in “Data Management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche” , attivato dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT), diretto da Guido Lingua, dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) in stretta collaborazione con il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi . Un corso diretto dal pro-rettore UPO Roberto Barbato e che ha ricevuto il patrocinio del Gruppo Italiano Data Manager (GIDM) – Coordinatori di Ricerca Clinica e dell’Associazione Italiana Contract Research Organization (AICRO).

Per partecipare

Il master è aperto ad un massimo di 35 studenti: si dovrà presentare domanda di ammissione entro il 19 gennaio 2024. I selezionati in base al curriculum dovranno poi presentare la domanda di iscrizione entro il 23 febbraio.

Il piano formativo del Master prevede 1.500 ore suddivise in attività di didattica frontale, formazione individuale ed esercitazioni pratiche all’interno dell’ Azienda Ospedaliera di Alessandria , nonché una prova finale prevista per ottobre 2025.

Info

Visitare la pagina: www.uniupo.it/it/corsi/master/master-di-i-livello/data-management-e-coordinamento-delle-sperimentazioni-cliniche-iii-ed.

Le parole

Così il vice direttore del Master, Marta Betti: “Il master ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di occuparsi di ricerca clinica. Fornisce conoscenze e competenze per Data Manager, Clinical Study Coordinator e Infermieri di ricerca e Principal Investigator. Un’occasione, quindi, di avviare un percorso formativo altamente qualificante: basti pensare che il 100% dei masterizzati della scorsa edizione, per metà proveniente da fuori regione, ha già trovato lavoro nell’ambito della ricerca e così era stato anche per gli studenti della prima edizione”.