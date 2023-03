Ospedale Alessandria: l’applicazione delle analisi NGS nello studio del microbiota intestinale

Valutare precocemente il microbiota del ricevente rispetto a quello del donatore e individuare mutazioni geniche che possono interferire sull’efficacia terapeutica dei principali farmaci attraverso l’analisi in NGS – Next Generation Sequencing: è questa una delle attività svolte dal Laboratorio Integrato di Sequenziamento avviato all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

La protagonista

La dottoressa Franca Gotta , dirigente biologo, ha spiegato come funziona lo studio:

“L’attività che abbiamo iniziato, sia sull’analisi del microbiota intestinale sia sui micobatteri, ci ha permesso di valutare le grandi potenzialità delle analisi in NGS. Per quel che riguarda il microbiota intestinale, ci consente di valutare precocemente il passaggio del microbiota dal donatore al ricevente, parametro fondamentale per la riuscita del trapianto. Mentre l’analisi NGS dei micobatteri offre grandissime possibilità sia dal punto di vista diagnostico, individuando mutazioni geniche che possono interferire sull’efficacia terapeutica dei farmaci, sia dal punto di vista epidemiologico, consentendo di tracciare la circolazione dei ceppi di micobatteri tubercolari nel territorio”.

Il Laboratorio di Sequenziamento

Ne fa parte il personale della struttura di Microbiologia e Virologia, diretta da Andrea Rocchetti , che, come detto, utilizza le analisi NGS (Next Generation Sequencing) per una valutazione precoce che permetta la riuscita del trapianto del microbiota intestinale e per la diagnosi per quanto riguarda i micobatteri.

Info

Sul canale YouTube dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria è presente il video di approfondimento: è presente il video di approfondimento: https://youtu.be/n9_aqgCAJuI.