È l’Azienda Ospedaliera di Alessandria l’unico ente vincitore ad aver visto premiati ben 2 progetti candidati alla terza edizione del “Bando Roche per la ricerca clinica a supporto delle figure di data manager e infermieri di ricerca”, ricevendo così un finanziamento complessivo di 60.000 euro.

Il primo progetto

Presentato dal dottor Marco Ladetto, primario di Ematologia dell’Ospedale di Alessandria, è uno studio di fase II in pazienti con linfoma a cellule del mantello (MCL) recidivati/refrattari (R/R) che utilizza un consolidamento chemioterapico di molta efficacia, seguito da un trattamento con un peptide immunitario, ovvero un anticorpo legato che dirige specificatamente una tossina all’interno delle cellule tumorali. Sarà la dottoressa Alessia Francese, laureata in Biologia all’UPO di Alessandria, a frequentante il master di I livello, svolgendo per 12 mesi, come data manager, l’attività di ricerca clinica prevista dal primo progetto vincitore.

Il secondo progetto

Presentato dalla dottoressa Maura Rossi, riguarda uno studio di fase III in pazienti con tumore del colon-retto metastatico (il 2° più diagnosticato nel mondo) non precedentemente trattati con terapie mediche. Ha l’obiettivo di valutare se, associando alla chemioterapia un diverso tipo di terapia biologica, i pazienti che presentano una determinata mutazione (gene RAS) nel sangue, ma non nel tumore, possono avere un vantaggio in termini di sopravvivenza e di risposte. Ad affiancarla ci sarà la data manager Francesca Marengo, laureata in Scienze Biologiche e con un Master in Data Management dell’UPO.