Poste Italiane: crescono i ‘Punti Casa&Famiglia’ al servizio dei cittadini della provincia di Alessandria

Per andare incontro alle esigenze di semplificazione e valorizzare la relazione con i cittadini, da oggi diventano 7 i punti Casa&Famiglia in provincia di Alessandria. Ai 4 già attivi, Tortona, Acqui Terme, Casale e Alessandria 3 (via Cavour) se ne aggiungono 3 nuovi: Alessandria Centro, (piazza Libertà), Ovada e Novi Ligure.

Cosa si fa

Negli spazi Punto Poste Casa & Famiglia della provincia di Alessandria sono disponibili le offerte di telefonia, sia mobile sia per la casa, si possono richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. È possibile inoltre richiedere anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (Libretto di Risparmio e Buono Fruttifero Postale).

Da febbraio è inoltre possibile richiedere anche l’offerta Poste Energia, una soluzione a disposizione di tutti i cittadini che fa di trasparenza, innovazione e sostenibilità i propri pilastri. Il prezzo della materia prima è bloccato per 24 mesi e sono previste due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base al consumo nel mese, e quella innovativa a rata fissa calcolata sui consumi dell’anno precedente.

Si ricorda che presso tutti gli uffici è possibile prenotare un appuntamento tramite l’App Ufficio Postale per riservare il proprio accesso. Cliccando sul tasto “prenota ticket” è possibile verificare in tempo reale il numero di clienti in attesa e scegliere tra l’opzione “Mettiti in fila” o “prenota turno ” per eseguire l’operazione in un momento successivo.