Tutti i vantaggi della dieta flessibile

La dieta flessibile è un approccio alimentare che ti permette di raggiungere il tuo obiettivo senza privarti degli alimenti che ti piacciono.

Infatti non prevede rigidi paletti che determinano quali cibi puoi mangiare e quali no, così come non specifica in quali orari assumere i nutrienti o quali combinazioni alimentari fare, tutte cose quasi sempre secondarie.

Il grande vantaggio della dieta flessibile è che il piano alimentare che ne risulta è molto personalizzato e sostenibile nel lungo periodo.

Quando una dieta non si adatta alla persona e alle sue abitudini è facile che, dopo un iniziale periodo di entusiasmo e motivazione, questa non venga più perseguita. La sostenibilità nel lungo periodo è, quindi, la chiave per raggiungere davvero risultati.

Come funziona la dieta flessibile?

Segui una dieta normo-calorica (energia in entrata = energie in uscita) se vuoi mantenere il peso corporeo.

(energia in entrata = energie in uscita) Segui una dieta ipo-calorica (energia in entrata < energie in uscita) se vuoi diminuire il peso corporeo.

(energia in entrata < energie in uscita) Segui una dieta iper-calorica (energia in entrata > energie in uscita) se vuoi aumentare il peso corporeo.

In base al fabbisogno energetico, i macronutrienti possono essere suddivisi così:

Carboidrati minimo 2-3 g/kg di peso corporeo (più attivo e sportivo sei, più possono aumentare).

minimo (più attivo e sportivo sei, più possono aumentare). Proteine minimo 1 g/kg di peso corporeo .

minimo . Grassi 0.5-1.5 g/kg di peso corporeo.

Poi tutto dipende se uno si allena o no. Una cosa è certa: la dieta flessibile è una dieta che si riesce a mantenere per più tempo rispetto a tutte le altre diete.

Mattia Guido