Il Centro Nazionale Trapianti ha autorizzato l’ Azienda Ospedaliera di Alessandria al Programma Nazionale sul Trapianto di Microbiota Fecale umano (FMT) che consente di eseguire l’intervento nel trattamento dell’infezione da Clostridium Difficile.

CHE COS’E’

Il trapianto fecale è una procedura utilizzata per combattere l’infezione intestinale causata dal Clostridium difficile. Consiste nell’inserire la parte batterica vitale del materiale fecale di un donatore selezionato, estratta con un sofisticato processo di laboratorio, in corso di colonscopia tradizionale a un paziente ricevente.

Con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità Alessandria è il 7° centro in Italia e il 1° in Piemonte ad essere autorizzato a questo tipo di trattamento.

IL TRAPIANTO

Tale trattamento è paragonabile al trapianto di un organo e sottoposto allo stesso tipo di verifiche e severi controlli di qualità identificati dai requisiti contenuti nel Programma Nazionale che afferisce al Ministero della Salute.

Il Microbiota è il termine utilizzato per descrivere l’insieme dei microrganismi che popola il tratto digerente, per lo più l’intestino. Si tratta di oltre mille miliardi di batteri, virus, funghi e protozoi, con il peso totale di circa un chilogrammo e mezzo che, comunicando tra loro, agiscono come se fossero un unico organismo e svolgono funzioni importanti per la salute dell’uomo.

CHI CI LAVORA

Il risultato è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge la Gastroenterologia diretta da Carlo Gemme, la Microbiologia diretta da Andrea Rocchetti e la struttura dei Laboratori di Ricerca diretto da Annalisa Roveta che afferiscono al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi.

LE PAROLE