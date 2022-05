L’importanza delle api: tre colture su quattro dipendono da questi insetti

INFORMAZIONI SUL MIELE

Per evitare di acquistare troppi prodotti esteri, a volte di bassa qualità, bisogna verificare l’etichetta . Il miele prodotto in Italia presenta la dicitura ‘Italia’ per obbligo, mentre nel caso del miele dell’Unione Europea l’etichetta deve riportare l’indicazione “miscela di mieli originari della Ue”, indicando il nome dei Paesi. Se invece proviene da Paesi extra UE deve esserci la scritta “miscela di mieli non originari della Ue” oppure “mieli originari e non originari della Ue”, sempre indicando i Paesi.

Nel nostro paese si consuma circa 1/2 kg di miele a testa l’anno, sotto la media europea (600 gr) e 1/3 rispetto alla Germania. Troppo poco, viste le proprietà e la qualità benefiche del miele.