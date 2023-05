Hope Exchange 23: il DAIRI selezionato per ospitare 2 professionisti spagnoli, 4 settimane a Casale

“Clima e ambiente: sfide per ospedali e servizi sanitari” è il titolo del progetto Hope Exchange 2023 che ha visto il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto da Antonio Maconi, selezionato come sede dell’importante programma di scambio europeo. L’obiettivo è quello di promuovere lo scambio di conoscenze e competenze all’interno dell’Unione Europea.

L’AO AL e l’ASL AL nei mesi scorsi hanno candidato la sede di Casale Monferrato del DAIRI, al progetto e sono risultate una delle poche in Italia selezionate direttamente da Agenas come luogo del periodo di formazione di 2 professionisti provenienti dalla Spagna, sottolineando la validità progettuale e l’importanza della ricerca all’interno del panorama regionale e non solo del Dipartimento.

Grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Casale Monferrato, a trascorrere 4 settimane a stretto contatto con i ricercatori e professionisti del DAIRI sono Paloma Burgos Diez, docente dell’Università di Valladolid, professore onorario del master in gestione della prevenzione del rischio occupazionale, qualità e ambiente, insegnante e tutor di corsi di formazione continua e responsabile del servizio di formazione e valutazione delle specialità sanitarie, coordinando la gestione della formazione universitaria, della formazione sanitaria specializzata e della formazione della gestione sanitaria regionale, e Tomás Ruiz Albi, direttore del servizio di Pneumologia dell’ospedale Universitario del Rio Hortega di Valladolid, che recentemente ha avviato una linea di ricerca sull’influenza dell’inquinamento sulla patologia respiratoria, ricopre anche il ruolo di professore associato all’Università di Valladolid in Scienze della salute nel dipartimento di Medicina.

Grazie alla collaborazione con partner locali i 2 professionisti spagnoli hanno avuto in dotazione gratuita di 2 mountain bike per l’intero periodo di permanenza, grazie a cui potranno approfondire la conoscenza, durante i momenti liberi, delle bellezze della città di Casale e del Gran Monferrato.