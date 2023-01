È nato il CEDOAM, Centro di Documentazione Amianto e Patologie asbesto – correlate

Si tratta di uno strumento a disposizione di professionisti e cittadini che vogliono approfondire queste due importanti tematiche.

Il Cedoam si propone infatti come settore specializzato nella gestione documentale e bibliografica della Biblioteca Biomedica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e incardinato nella Struttura di Epidemiologia Clinica e Biostatistica del DAIRI che ha sede nel Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Casale Monferrato. È obiettivo del Centro di Documentazione diventare una struttura di riferimento scientifico e divulgativo per sia per gli addetti ai lavori (ricercatori, medici, scienziati, accademici, etc.) sia per i cittadini o, più in generale, per tutte le persone che a vario titolo si occupano di salute pubblica e interessate ad approfondire o rimanere aggiornate sui temi legati all’amianto, al mesotelioma e alle patologie asbesto correlate.

Affianca i ricercatori in tutta la filiera documentale: dalla redazione di bibliografie alla costruzione di ricerche personalizzate nonché il monitoraggio dell’impatto dei ricercatori e delle loro pubblicazioni sulla comunità scientifica. Il Cedoam rappresenta, quindi, un utile strumento in cui si possono trovare sezioni dedicate alle patologie asbesto-correlate tumorali e non tumorali, agli studi attivi, alle terapie disponibili, alle pubblicazioni e alle linee guida, ma anche un risorsa che può essere implementata direttamente dagli esperti con le loro segnalazioni.